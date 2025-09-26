«Битцевский маньяк» просил сократить ему срок с пожизненного до 25 лет

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк» при обжаловании приговора в Верховном Суде РФ просил назначить ему 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. ВС РФ в смягчении отказал.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Пичушкин

Пичушкин настаивал в жалобе, что по делу имеется «множество смягчающих обстоятельств»: чистосердечное признание, добровольное сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие судимостей.

В конце мая Пичушкин ходатайствовал о переводе из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе в исправительное учреждение в Мордовии. Он мотивировал это желанием быть ближе к родственникам. В середине июня сообщалось о подаче им иска к ФСИН на 100 тыс. руб. в качестве компенсации за «морально-нравственные страдания».

Александр Пичушкин был задержан летом 2006 года. В октябре 2007 года Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению за 49 убийств, совершенных преимущественно в Битцевском лесу Москвы в 1990–2000-х годах. Его жертвами были в основном пожилые люди, дети, инвалиды и лица с психическими расстройствами. Согласно медицинской экспертизе, Пичушкин вменяем, однако страдает шизопатическим расстройством с садистскими наклонностями. В начале 2025 года ФСИН сообщила о его признании в еще 11 убийствах и готовности давать показания по ним.

Эрнест Филипповский