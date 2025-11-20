Главные новости за 20 ноября. Ростов-на-Дону и область

Ростовское управление федеральной антимонопольной службы раскрыло сговор при проведении конкурса на строительство водопроводных сетей для многодетных семей. По данным антимонопольного органа, заказчика и победителя закупки, управление жилищно-коммунального хозяйства Азова и ООО «Полимерспецстрой», представлял один и тот же человек.

Евросоюз 20 ноября ввел санкции в отношении должностных лиц ГУФСИН России по Ростовской области. Под рестрикции попали начальник ГУФСИН по Ростовской области Андрей Поляков, начальник СИЗО №2 Таганрога Александр Штода, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе СИЗО №2 Таганрога Андрей Михайличенко и заместитель начальника по воспитательной работе СИЗО №2 Таганрога Андрей Сапицкий.

В 2024 году расходы государственных структур, а также крупных и средних организаций на повышение кибербезопасности в Ростовской области увеличились на 90% до 1,8 млрд руб.

Министр транспорта России Андрей Никитин опроверг информацию о том, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону может возобновить работу в ближайшее время.

Ретейлер «Магнит» введет в эксплуатацию новый распределительный центр в Ростовской области в июле 2026 года, инвестировав в проект около 7 млрд руб. строительство объекта ведется в Ленинском сельском поселении Аксайского муниципального района по модели build-to-rent, его площадь составит почти 47 тыс. кв. м.

По состоянию на ноябрь 2025 года, на продовольственные товары и сопутствующее сырье приходится 61% от всего объема экспорта. Это ниже прошлогодних 72,2%. Основные страны-импортеры этой продукции: Турция, Египет, Иран, Индия, Саудовская Аравия и Израиль.