ФАС раскрыла сговор при строительстве водопровода для многодетных в Азове

Ростовское управление федеральной антимонопольной службы раскрыло сговор при проведении конкурса на строительство водопроводных сетей для многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным антимонопольного органа, заказчика и победителя закупки, управление жилищно-коммунального хозяйства Азова и ООО «Полимерспецстрой», представлял один и тот же человек. В то же время заявки других участников содержали лучшие условия и соответствовали необходимым требованиям.

Решения ФАС сейчас обжалуются в суде.

Константин Соловьев

