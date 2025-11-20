На Дону объем экспорта продтоваров и сельхозсырья снизился до 61%

По состоянию на ноябрь 2025 года на продовольственные товары и сопутствующее сырье приходится 61% от всего объема экспорта. Это ниже прошлогодних 72,2%, сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на региональное министерство экономического развития. Основные страны-импортеры этой продукции: Турция, Египет, Иран, Индия, Саудовская Аравия и Израиль.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На минеральные продукты приходится 24,8% всего экспорта. Машины, оборудование и транспортные средства составляют 6,1% от общего объема экспорта. Прежде всего ими интересуются в Казахстане, Китае, Беларуси, Гвинее, Алжире, Абхазии и Узбекистане.

Вместе с тем, на металлы и изделия из них приходит 4% экспорта, а на химическую продукцию — 2,3%.

Мария Хоперская