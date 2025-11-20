ЕС ввел санкции в отношении четырех силовиков Ростовской области

Евросоюз 20 ноября ввел санкции в отношении должностных лиц ГУФСИН России по Ростовской области. Об этом сообщает «Ъ».

Под рестрикции попали начальник ГУФСИН по Ростовской области Андрей Поляков, начальник СИЗО №2 Таганрога Александр Штода, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе СИЗО №2 Таганрога Андрей Михайличенко и заместитель начальника по воспитательной работе СИЗО №2 Таганрога Андрей Сапицкий.

Как отмечает «Ъ», санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС и блокирование активов в банках стран Евросоюза, если они будут выявлены.

Наталья Белоштейн