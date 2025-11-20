Главные новости за 20 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд отказался смягчить меру пресечения Валерию Акопову, обвиняемому в хищении земель Сочинского национального парка стоимостью свыше 1 млрд руб. Суд оставил в силе решение о продлении ареста, следует из материалов, размещенных в системе «Правосудие».

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на черноморском побережье Краснодарского края почти три недели подряд не фиксируют новых выбросов мазута. С 14 по 20 ноября мониторинг пляжной полосы в Анапском и Темрюкском районах не выявил следов нефтепродуктов, как и в предыдущие двухнедельные периоды.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год. Документ предусматривает рост доходов на 4% по сравнению с параметрами бюджета 2025 года, рассматривавшимися в первом чтении: доходная часть составит 544,5 млрд руб., расходы — 547 млрд руб., дефицит — 2,5 млрд руб.

Генеральная прокуратура обратилась в Советский районный суд Краснодара с крупным антикоррупционным иском к бывшим сотрудникам полиции Александру и Ольге Семеновым.

Управляющий директор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров на форуме MALLPIC в Сочи заявил, что компания договорилась с РЖД об использовании заброшенных павильонов железнодорожной станции для транспортировки людей на насыпной остров, проект которого хочет реализовать корпорация. Корпорация также планирует досыпать набережную в районе будущего строительства острова (напротив Мацестинского виадука).

В Заксобрании Краснодарского края рассмотрели законопроект о порядке организации местного самоуправления, подготовленный в связи с вступлением в силу федерального закона №33. Документ предполагает сохранение действующей двухуровневой модели управления на большей части территории региона.