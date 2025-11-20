Гордума Краснодара будет выбирать мэра из числа кандидатов, предложенных губернатором

В Заксобрании Краснодарского края рассмотрели законопроект о порядке организации местного самоуправления, подготовленный в связи с вступлением в силу федерального закона №33. Документ предполагает сохранение действующей двухуровневой модели управления на большей части территории региона. Изменения затронули выборы главы Краснодара — теперь Гордума будет выбирать претендента на должность из числа кандидатов, предложенных губернатором региона.

Документ федерального уровня допускает переход субъектов РФ на одноуровневую систему, однако оставляет регионам возможность учитывать исторические и социально-экономические особенности.

В краевом законопроекте закреплено, что муниципальные и городские округа продолжат функционировать по одноуровневой схеме, тогда как остальные муниципальные образования сохранят двухуровневую структуру. Прежним останется и порядок проведения муниципальных выборов: депутаты по-прежнему будут выбираться исключительно прямым голосованием. Предусмотрена и финансовая поддержка территориального общественного самоуправления из регионального и местных бюджетов.

Вячеслав Рыжков