Новых выбросов мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района нет почти три недели

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на черноморском побережье Краснодарского края почти три недели подряд не фиксируют новых выбросов мазута. По данным оперативного штаба региона, с 14 по 20 ноября мониторинг пляжной полосы в Анапском и Темрюкском районах не выявил следов нефтепродуктов, как и в предыдущие двухнедельные периоды. В общей сложности, выбросов на этих участках не отмечается 19 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалисты продолжают наблюдение за защитным валом, призванным минимизировать последствия возможных штормовых выбросов в осенне-зимний сезон. За последнюю неделю восстановлено свыше 10 км сетей вдоль побережья. Работы ведутся в рамках мероприятий, начатых после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре прошлого года в Керченском проливе. Тогда в море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов, а в январе был зафиксирован повторный выброс.

Очаги загрязнения, обнаруженные ранее на побережье Анапы — в районе Благовещенской, Витязево и на Бугазской косе — а также в Темрюкском районе у поселка Веселовка, были полностью локализованы и очищены. В акватории у береговой линии нефтяных пятен в последние недели не отмечается.

Вячеслав Рыжков