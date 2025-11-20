Власти Кубани рассчитывают нарастить доходы бюджета на 4% в 2026 году

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год. Документ предусматривает рост доходов на 4% по сравнению с параметрами бюджета 2025 года, рассматривавшимися в первом чтении: доходная часть составит 544,5 млрд руб., расходы — 547 млрд руб., дефицит — 2,5 млрд руб. Для сравнения, годом ранее доходы планировались на уровне 523,5 млрд руб., расходы — 588,1 млрд руб., дефицит — 64,6 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что проект получил поддержку большинства фракций, а поступившие предложения будут дополнительно рассмотрены на заседании профильного комитета с участием представителей политических партий, налоговых органов, Контрольно-счетной палаты и экспертов.

Исполняющий обязанности министра финансов Александр Кнышов отметил, что параметры бюджета будут корректироваться после распределения федеральных трансфертов и с учетом исполнения бюджета 2025 года. Часть предложений внесут ко второму чтению.

Основным направлением расходов в 2026 году останется социальная сфера, на которую планируется направить 369 млрд руб., или 67,6% общего объема. На реализацию 28 госпрограмм намечено выделить 507,6 млрд руб., что составляет 92,8% расходов. Поддержка реального сектора также продолжится: на развитие сельского хозяйства предусмотрено 10,4 млрд руб., на промышленность — 684 млн руб.

В декабре 2024 года депутаты утвердили бюджет региона на 2025 год, задав ориентиры трехлетнего периода: доходы были определены в размере 534,8 млрд руб., расходы — 599,4 млрд руб., причем 95% средств планировалось направить на реализацию государственных программ.

Вячеслав Рыжков