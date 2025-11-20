Обвиняемый в хищении земель Сочинского нацпарка остается под стражей

Краснодарский краевой суд отказался смягчить меру пресечения Валерию Акопову, обвиняемому в хищении земель Сочинского национального парка стоимостью свыше 1 млрд руб. Суд оставил в силе решение о продлении ареста, следует из материалов, размещенных в системе «Правосудие», обратил внимание «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Валерий Акопов находится под стражей с декабря 2024 года; его защита неоднократно пыталась добиться перевода под домашний арест, указывая, что он не предпринимал попыток скрыться и официально проживал в Москве. Следствие, однако, настаивает на дальнейшем содержании обвиняемого в СИЗО, ссылаясь на объем неоконченных следственных действий и большое число еще не допрошенных свидетелей.

По версии следствия, господин Акопов входил в число организаторов схемы по отчуждению участков особо ценных лесных земель на территории национального парка. Для легализации сделок использовалась структура, выступавшая «двойником» садоводческого товарищества «Сутугинское». В материалах дела упоминаются около 70 фигурантов, среди которых риелторы, кадастровые инженеры, нотариусы и сотрудники специализированных организаций.

Следствие считает, что вырученные от реализации участков средства выводились за рубеж на счета офшорных компаний на Британских Виргинских островах и в Сент-Китсе и Невисе. На эти деньги, как утверждается, участники схемы приобрели гостиничный бизнес в Болгарии и получили там вид на жительство.

Вячеслав Рыжков