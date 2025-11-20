Семья экс-полицейских из Краснодара выступит ответчиками по иску Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура обратилась в Советский районный суд Краснодара с крупным антикоррупционным иском к бывшим сотрудникам полиции Александру и Ольге Семеновым. Надзорное ведомство утверждает, что семья за годы службы в органах внутренних дел создала и через доверенных лиц контролировала масштабный коммерческий бизнес, включающий один из крупнейших торговых центров региона, гостиничный комплекс и десятки объектов недвижимости общей стоимостью свыше 3 млрд руб., пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам иска, Александр Семенов, занимавший в разное время должности начальника УВД Прикубанского округа и руководителя городского УМВД, вместе с супругой использовал служебное положение для получения теневых доходов и ведения бизнеса, что законом им было запрещено. В надзоре считают, что супруги прикрывали коммерческую деятельность сетью номинальных собственников из числа родственников и приближенных.

Прокуратура указывает, что в 2005 году Александр Семенов организовал незаконное оформление на подставных лиц земельных участков в центре Краснодара, после чего на этих территориях появилась высоколиквидная коммерческая недвижимость — гостиница «Екатеринодар», торговые площадки, автозаправка и база техники. Параллельно, по данным ГП, супруги создали или получили контроль над рядом компаний, которым с 2005 по 2025 год удалось заключить более 450 муниципальных контрактов на сумму около 2,4 млрд руб.

Отдельным эпизодом прокуратура выделяет участие семьи в владении торговым центром «Медиа Плаза» площадью более 10 тыс. кв. м, управлявшимся через общество «Немецкие окна». Сдача помещений в аренду с 2009 года, по подсчетам ведомства, принесла Ольге Семеновой 191 млн руб., что значительно превышает ее задекларированные доходы за период службы.

В надзоре отмечают, что к 2009 году семья аккумулировала 13 юридических лиц и 47 объектов недвижимости, после чего Александр Семенов формально расторг брак с супругой, что, по версии ведомства, позволило ему не отражать семейные активы в декларациях и продолжить службу. Общий доход семьи от «противоправной деятельности», по расчетам ФНС, превысил 500 млн руб. за 20-летний период.

Генпрокуратура требует ареста активов семьи и последующего обращения имущества в доход государства.