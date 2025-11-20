Корпорация «Остров первый» договорилась с РЖД в рамках строительства острова в Сочи

Управляющий директор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров на форуме MALLPIC в Сочи заявил, что компания договорилась с РЖД об использовании заброшенных павильонов железнодорожной станции для транспортировки людей на насыпной остров, проект которого хочет реализовать корпорация. Его слова передает корреспондент «Ъ-Кубань».

Господин Шакиров рассказал также, что на остров будет закрыт проезд для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Корпорация также планирует досыпать набережную в районе будущего строительства острова (напротив Мацестинского виадука).

«На сегодня мы занимаемся предпроектированием. Выходим в стадию проектирования. Нам предстоит пройти 26 согласований у различных министерств и ведомств. Первое, с чего мы начнем стройку, это защитные волноломы. Это самый наш длинный проект. После двух лет дополнительного проектирования порядка восьми лет у нас уйдет на строительство острова»,— рассказал господин Шакиров.

В мае стало известно, что корпорация «Остров первый» намерена инвестировать более 250 млн руб. в проект насыпного острова в Сочи до 2026 года, а общий объем вложений в создание искусственной территории оценивается в 1 трлн руб., срок окупаемости — 12 лет. Искусственный остров площадью около 50 га планируют создать напротив Мацестинского виадука. На этой территории компания намерена возвести 1,5 млн кв. м недвижимости.

В администрации Сочи ранее отмечали, что разрешение на создание острова и строительных объектов на нем выдает и контролирует Министерство строительства РФ. Полномочия мэрии по сопровождению проектов, предполагаемых к размещению в городе, не распространяются на вновь создаваемые территории суши. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщало, что не получало официальной информации о проекте.

Вячеслав Рыжков