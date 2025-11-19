Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные новости за 19 ноября. Новороссийск

Изгнанный священник из Новороссийска вербовал людей в террористические организации.

За ночь над Черным морем ПВО сбили 16 беспилотников.

Аэропорт Анапы готов к возобновлению полетов, но администрация воздушной гавани не получала распоряжений об открытии.

Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир поделилась планами на застройку Геленджика.

В Новороссийске открыли новую железнодорожную линию.

Поликлинику в Борисовке пообещали достроить в течение трех лет.

В порту Новороссийска планируют построить терминал по перевалке удобрений.

