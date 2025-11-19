Терминал по перевалке удобрений построят в порту Новороссийска

Новый терминал стоимостью около 28,364 млрд руб. появится в порту Новороссийска. Соответствующее решение приняли на форуме «Транспорт России», сообщает ТАСС, ссылаясь на данные НМТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мощность терминала составит 6 млн т в год. На промышленном объекте будут осуществлять перевалку калийных и азотнофосфорных удобрений, а также карбамида.

По планам инвесторов, терминал построят в порту города-героя в срок до 2030 года.

На форуме «Транспорт России» также заключили договор на строительство морского терминала по перевалке сжиженных углеводородов в Новороссийске. Соглашение подписали «Росморпорт» и «Черноморский СПГ».

София Моисеенко