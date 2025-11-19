Экс-главный архитектор Краснодара поделилась планами на застройку Геленджика

В ближайшие годы в Геленджике построят новый планетарий и физкультурно-оздоровительный комплекс, отреставрируют парк «Изумрудный» и создадут «Дендропарк ощущений», а также откроют винный «город в городе». Планами на застройку курорта поделилась бывший главный архитектор Краснодара и нынешний замруководителя Института развития градостроительства Краснодарского края Наталья Машталир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Экс-архитектор Краснодара, работавшая в администрации краевой столицы при Евгении Первышове, опубликовала в своем Telegram-канале видео Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края с планом по благоустройству и развитию Геленджика.

«Геленджик будет лучше Монако. Хотя, на мой скромный вкус, он уже лучше»,– заявила Наталья Машталир.

В представленный мастер-план по формированию городской среды Геленджика вошли проекты по строительству новых объектов и реставрации существующих. На территории города планируют реконструировать Андреевский парк, создав на его месте «Дендропарк ощущений». Торги на разработку проектно-сметной документации по парку отыграли еще в 2018 году. Согласно единой информационной системе «Закупки», на эти цели было выделено 9,5 млн руб., а на строительство первой очереди парка в районе улицы Солнцедарской уйдет 1,6 млрд руб. Площадь дендропарка составит 63 га, его реализация запланирована на 2025-2027 годы.

До 2027 года в Геленджике построят футуристичный планетарий. Автором проекта выступает АНО «Геленджик-2035», эта организация также проектировала «Геленджик Арену». Согласно информации портала «Город-2035», планетарий охватит более 3 тыс. кв. м. На этой площади будут проводиться научно-технические выставки, световые инсталляции и экспозиции, лекционные программы и музыкальные события.

На 2025-2028 годы запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Трилистник». Денежные средства в размере 4,8 млрд руб. были выделены из регионального бюджета по постановлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Документ опубликован на сайте администрации Кубани.

В ближайшие два года, в срок до 2027 года, в Геленджике произведут реконструкцию парка «Изумрудный». Проект разрабатывает местное АНО «Геленджик-2035». В следующем году на территории Геленджика появится винный город «Белый мыс», документацию для которого подготавливает архитектурное бюро «Dyer».

В видео, опубликованном Институтом развития градостроительства Краснодарского края, указывается, что в 2020 году в Геленджике наблюдалась стихийная застройка многоэтажными домами. Новые ЖК в городе-курорте продолжали достраивать после введения временного моратория на застройку губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в 2019 году. К строительству домов переменной этажности Геленджик перешел в 2022 году, тенденцию продолжают поддерживать до сих пор.

Согласно информации Института, кроме новых объектов городской среды в Геленджике также отреставрируют набережную на протяженности 1,9 км. В план вошло обустройство более 5 га новых искусственных пляжей.

София Моисеенко