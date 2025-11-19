Поликлинику в Борисовке пообещали достроить в течение трех лет

На парламентских слушаниях по проекту бюджета Краснодарского края на 2026-2028 годы обсудили строительство объектов инфраструктуры в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска подчеркнул, что финансовый план региона нацелен на реализацию общенациональных задач. Он отметил, что строительство поликлиники в Борисовке, а также возведение очистных сооружений в Широкой Балке и Южном районе города планируется завершить в течение ближайших трех лет.

Ранее стало известно, что администрация расторгла контракт с подрядчиком на строительство медицинского учреждения в селе Борисовка из-за недобросовестности исполнителя.

София Моисеенко