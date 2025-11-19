В Новороссийске открыли новую железнодорожную линию

19 ноября в Новороссийске запустили движение по двум путям участка Северо-Кавказской железной дороги от Кирилловского блокпоста до парка «Нижний». Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что новая железнодорожная линия была построена в целях расширения одного из главных транспортных узлов страны. Проект реализовывался под контролем ФКУ «Ространсмодернизация», это федеральный заказчик в рамках комплексной модернизации жд-сети Новороссийска.

«Согласно транспортной стратегии Российской Федерации, к 2030 году ожидается увеличение объемов перевозок до 43 млн т, что на 17,8 млн т превысит текущие показатели»,– заявил Андрей Кравченко.

В Новороссийске на участке от блокпоста Кирилловского до парка «Б» построили четыре моста и обустроили около двух километров искусственного русла для реки Цемес. Специалисты проложили свыше трех километров железнодорожных путей и организовали насыпь 550 тыс. куб. м земляного полотна. В перспективе планируется построить еще один мост, эстакаду и 17 зданий в рамках развития железнодорожной инфраструктуры Новороссийска.

София Моисеенко