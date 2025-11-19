«Аэродинамика»: аэропорт Анапы готов к возобновлению полетов

Анапский аэропорт готов к открытию, но не получал распоряжений о возобновлении работы. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе холдинга «Аэродинамика», который контролирует воздушные гавани Сочи, Анапы и Краснодара.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Анапа Фото: пресс-служба Международного аэропорта Анапа

В рамках прошедшего форума «Транспортная неделя» глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что в аэропортах на юге и в центре России могут снять ограничения на полеты. Министерство заинтересовано в запуске воздушных гаваней, но соответствующие решения должны принимать органы безопасности.

Информацию о возможном открытии аэропорта в Анапе прокомментировали в пресс-службе холдинга «Аэродинамика», сообщив, что в адрес компании распоряжений о запуске пока не поступало.

«Распоряжений о возобновлении работы в адрес Международного аэропорта Анапы не поступало. Со своей стороны мы продолжаем делать все возможное для обеспечения кадровой укомплектованности и производственной готовности к скорейшему возобновлению работы, в случае принятия решения об открытии воздушного пространства в Анапе»,– заявил Кирилл Осипов, пресс-секретарь оператора «Аэродинамика».

София Моисеенко