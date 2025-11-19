В Новороссийске изгнанный священник вербовал прихожан в запрещенные организации

Сотрудники краевого отделения ФСБ задержали священника, исключенного из Новороссийской епархии РПЦ. Он обвиняется в вербовке людей для террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Священник был исключен из епархии более 10 лет назад. Известно, что он возглавлял Греческую православную церковь имени Иверской Божией Матери на территории Кубани. Согласно материалам следствия, с конца 2023 года мужчина общался с представителями террористических группировок, выполняя их задания и проводя вербовки жителей Кубани.

Во время обыска у священника нашли материалы, подтверждающие его проукраинскую деятельность. Правоохранительные органы установили связь мужчины с представителями РДК, организации, запрещенной на территории РФ и признанной террористической. Сотрудники ведомств проверяют священника на причастность к связи к другим террористическим организациям.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело.

София Моисеенко