Иск подконтрольного «Татнефти» банка на 1 млрд рублей и открытие генконсульства Индии в Казани

Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» подал в арбитраж Москвы повторный иск к ООО «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» о взыскании более 1 млрд руб. Банк намеревается взыскать долг по договору об открытии кредитной линии. Первый иск в сентябре был оставлен без рассмотрения после попытки мирного урегулирования конфликта.

В Казани начало работу генконсульство Индии. Церемония торжественного открытия прошла в Москве и приурочена к 25-летию со дня принятия декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индией. Договоренность об открытии генконсульства была достигнута в июле 2024 года.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана в России Гулл Хассаном Хассаном отметил заинтересованность республики в наращивании поставок своей промышленной продукции в Афганистан.

В отношении Эльвиры Сибгатуллиной Челик, директора Бугульминского государственного драматического театра им. А. В. Баталова, возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в двух эпизодах мошенничества в крупном размере. Эльвира Сибгатуллина Челик занимает должность директора театра с 2023 года.

Татарстан занял седьмое место среди регионов России по совокупным расходам на кибербезопасность. Республика уступила Москве (132,3 млрд руб.), Санкт-Петербургу (16,3 млрд руб.), Московской области (5,3 млрд руб.), Самарской и Свердловской областям и ХМАО.

В аэропорту Казани начал работу пункт миграционного контроля. Основная задача пункта — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство России. Всего в стране заработают 12 подобных пунктов в крупнейших аэропортах.

В начале декабря в Казани начнет работу сервис доставки товаров роботами-роверами. Первоначально маршрут ограничен пятью улицами в Вахитовском районе города, на нем будут работать шесть роботов-доставщиков. Всего в Казани предусмотрено 30 локаций во всех районах города.

В Казани после взрыва на балконе в одном из домов на улице Лукина 11 человек направлены в пункт временного размещения. Жители 18 квартир временно не допускаются в помещения из соображений безопасности.

