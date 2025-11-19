В Казани после пожара, вызванного взрывом на балконе, в одном из домов на улице Лукина 11 человек направлены в пункт временного размещения, их обеспечили всем необходимым. Об этом сообщила пресс-служба администраций Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани после взрыва квартиры из дома расселили 11 жильцов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани после взрыва квартиры из дома расселили 11 жильцов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Жители 18 квартир временно не допускаются в помещения из соображений безопасности. Людям предложили варианты размещения. Одной из жительниц предоставят место временного проживания. Остальные разъехались к родственникам.

Накануне сообщалось, что на седьмом этаже здания в Авиастроительном районе произошел хлопок газа. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 5 кв. метров.

Анна Кайдалова