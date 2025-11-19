В начале декабря в Казани начнет работу сервис доставки товаров роботами-роверами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С декабря в Казани начнут работу шесть роботов-доставщиков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ С декабря в Казани начнут работу шесть роботов-доставщиков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первоначально маршрут ограничен пятью улицами в Вахитовском районе города. На маршруте будут работать шесть роботов-доставщиков. В середине декабря доставка заработает во второй зоне, охватывающей еще восемь улиц. Всего в Казани предусмотрено 30 локаций во всех районах города.

В настоящее время в Иннополисе работает 15 роверов. В дальнейшем количество роботов-доставщиков в Казани и Иннополисе может быть увеличено.

Максимальная грузоподъемность робота составляет 25 кг, на одном заряде он может работать около 10 часов. Средняя скорость движения ровера — 3,5 км/ч, максимальная — 7 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Казани начали тестировать роботов-доставщиков.

Анна Кайдалова