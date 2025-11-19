Татарстан планирует расширить поставки промышленной продукции в Афганистан

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил заинтересованность республики в наращивании поставок своей промышленной продукции в Афганистан. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гулл Хассан Хассан и Рустам Минниханов

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Гулл Хассан Хассан и Рустам Минниханов

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Сегодня в Доме Правительства Татарстана состоялась встреча Рустама Минниханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана в России Гулл Хассаном Хассаном.

Переговоры, прошедшие в рабочем кабинете руководителя Татарстана, были посвящены вопросам укрепления и расширения двустороннего взаимодействия.

Анна Кайдалова