Среди регионов России Татарстан входит в число субъектов с крупнейшими совокупными расходами на кибербезопасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ «Финэкспертизы».

Татарстан остается среди регионов-лидеров по затратам на кибербезопасность

Татарстан остается среди регионов-лидеров по затратам на кибербезопасность

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Республика заняла седьмое место среди регионов, уступив Москве с расходами 132,3 млрд руб. (63,3% всех расходов по стране), Санкт-Петербургу (16,3 млрд руб.), Московской области (5,3 млрд руб.), Самарской и Свердловской областям и ХМАО.

В целом в 2024 году российские компании и государственный сектор увеличили расходы на кибербезопасность на 21% (до 209 млрд руб.). В пересчете на одну организацию траты составили около 800 тыс. руб. в год.

Наибольшие вложения в цифровую безопасность фиксируются в сферах информации и связи (в среднем 4,3 млн руб. на организацию), финансов и страхования (4 млн руб.), добычи полезных ископаемых, энергетики, транспортировки и хранения, образования и обрабатывающей промышленности.

Ранее сообщалось, что в Чувашии и Марий Эл наблюдается дефицит кадров в сфере кибербезопасности.

