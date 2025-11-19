Директор Бугульминского драмтеатра обвиняется в мошенничестве

В отношении Эльвиры Сибгатуллиной Челик, директора Бугульминского государственного драматического театра им. А. В. Баталова, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник в силовых структурах.

Ее обвиняют в двух эпизодах по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Эльвира Сибгатуллина Челик занимает должность директора театра с 2023 года. На своем посту она сменила Владислава Юдина. Установлено, что с июня 2020 года он похитил 250 тыс руб. На него также возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

