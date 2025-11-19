Банк «Зенит» подал иск к «Ильскому НПЗ» на 1 млрд рублей

Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» подал в арбитраж Москвы повторный иск к ООО «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» о взыскании более 1 млрд руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление поступило 17 ноября, но пока не принято к рассмотрению.

«Зенит» уже обращался в суд с аналогичными претензиями: в сентябре первый иск был оставлен без рассмотрения. Банк намеревался взыскать долг по договору об открытии кредитной линии. На предварительном заседании истец решил урегулировать конфликт мирно.

«Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. А. Шамара» (ООО «КНГК-ИНПЗ») — нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае. Он входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний ЮФО.

