Состоялась церемония торжественного открытия генконсульства Индии в Казани

В Москве в посольстве республики прошла церемония торжественного открытия генконсульств Индии в Казани и Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония приурочена к 25-летию со дня принятия декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индией и к 15-летию повышения уровня взаимодействия до особо привилегированного стратегического партнерства.

Договоренность об открытии генконсульства Индии в Казани была достигнута в июле 2024 года. Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что оно начнет работу на следующей неделе.

Позднее пресс-служба раиса сообщила, что генконсул госпожа Гитика начинает работу в Казани сегодняшнего дня.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что российские и индийские регионы обладают значительным потенциалом для развития кооперации в нефтегазовой, фармацевтической, медицинской, химической, добывающей, машиностроительной, алмазно-бриллиантовой и других отраслях. Ожидается, что открытие генконсульства в Казани поспособствует углублению межрегионального партнерства, расширению научно-технического, культурного и туристического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Казань рассматривается Индией как один из наиболее привлекательных региональных центров для консульства.

Анна Кайдалова