В казанском аэропорту открыли пункт миграционного контроля
В аэропорту Казани начал работу пункт миграционного контроля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.
В казанском аэропорту открыли пункт миграционного контроля
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Основная задача пункта — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство России.
Всего в стране заработают 12 подобных пунктов в крупнейших аэропортах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург. Аналогичные пункты будут открыты также на приграничных железнодорожных станциях и вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года депортировали 831 иностранный гражданин.