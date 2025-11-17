Дивиденды «Татнефти» и приговор экс-главе Тукаевского района

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 руб. на акцию. Дивиденды с января по сентябрь утверждены в размере 22,48 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акции, включая дивиденды за первое полугодие (14,35 руб. на акцию). Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за десять месяцев составила 104,6 млрд руб., за год показатель упал на 39%.

Бывшего главу Тукаевского района Татарстана Фаила Камаева приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 6 млн руб. Суд установил, что Камаев организовал неравноценный обмен 25 участков за 46,3 млн руб. на 5 участков на сумму 109,2 млн руб.

В Вахитовский районный суд Казани направлено дело генерального директора «Спецдорстроя», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 68 млн руб. По версии следствия, с января 2019 года по май 2022 года 41-летний житель Казани вносил ложные сведения в налоговые декларации по операциям с 12 контрагентами. Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 50 млн руб., возмещен ущерб на 34 млн руб.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству проверить ситуацию со строительством птицефабрики в Пестречинском районе. Петиция с требованием остановить строительство набрала более 1 тыс. подписей. Местные жители утверждают, что не знали о строительстве, несмотря на проведенные общественные слушания, и опасаются ухудшения экологической обстановки.

Продажи тяжелых грузовиков китайских брендов в Татарстане с января по ноябрь 2025 года сократились до 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным «Автостата», сокращение отмечено у всех производителей: Shacman потеряли 75%, Jac — 83%, Sitrak — 84%. Самое существенное падение зафиксировано у марок Faw и Dongfeng — на 90%.

В 2026 году сегмент тяжелых грузовиков в Татарстане может вырасти на 18–25% по сравнению с текущим годом. Продажи среднетоннажных машин способны увеличиться на 16–22%. Восстановление будет сдерживаться подорожанием грузовиков, трудностями с получением кредитов и дефицитом отдельных моделей.

Строительство мусоросжигательного завода мощностью 55 МВт в Казани может быть завершено только при участии государства. В Ростехе объяснили, что без господдержки завершить строительство невозможно из-за влияния санкций, резкого повышения ключевой ставки и роста стоимости строительства. Ранее правительственная комиссия разрешила проектам «Ростеха» по строительству мусоросжигательных станций перенести сроки поставки мощности на три года без штрафов.

В Казани завершен комплекс инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий для строительства первого в республике крематория. Объект планируют возвести на территории мемориального комплекса «Курган». Крематорий займет участок площадью 2,3 га, его стоимость составит 400 млн руб. Открытие запланировано на первый квартал 2029 года.

Анар Зейналов