Дивиденды «Татнефти» и приговор экс-главе Тукаевского района
Главные новости к вечеру понедельника — 17 ноября 2025 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 руб. на акцию. Дивиденды с января по сентябрь утверждены в размере 22,48 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акции, включая дивиденды за первое полугодие (14,35 руб. на акцию). Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за десять месяцев составила 104,6 млрд руб., за год показатель упал на 39%.
Бывшего главу Тукаевского района Татарстана Фаила Камаева приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 6 млн руб. Суд установил, что Камаев организовал неравноценный обмен 25 участков за 46,3 млн руб. на 5 участков на сумму 109,2 млн руб.
В Вахитовский районный суд Казани направлено дело генерального директора «Спецдорстроя», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 68 млн руб. По версии следствия, с января 2019 года по май 2022 года 41-летний житель Казани вносил ложные сведения в налоговые декларации по операциям с 12 контрагентами. Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 50 млн руб., возмещен ущерб на 34 млн руб.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству проверить ситуацию со строительством птицефабрики в Пестречинском районе. Петиция с требованием остановить строительство набрала более 1 тыс. подписей. Местные жители утверждают, что не знали о строительстве, несмотря на проведенные общественные слушания, и опасаются ухудшения экологической обстановки.
Продажи тяжелых грузовиков китайских брендов в Татарстане с января по ноябрь 2025 года сократились до 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным «Автостата», сокращение отмечено у всех производителей: Shacman потеряли 75%, Jac — 83%, Sitrak — 84%. Самое существенное падение зафиксировано у марок Faw и Dongfeng — на 90%.
В 2026 году сегмент тяжелых грузовиков в Татарстане может вырасти на 18–25% по сравнению с текущим годом. Продажи среднетоннажных машин способны увеличиться на 16–22%. Восстановление будет сдерживаться подорожанием грузовиков, трудностями с получением кредитов и дефицитом отдельных моделей.
Строительство мусоросжигательного завода мощностью 55 МВт в Казани может быть завершено только при участии государства. В Ростехе объяснили, что без господдержки завершить строительство невозможно из-за влияния санкций, резкого повышения ключевой ставки и роста стоимости строительства. Ранее правительственная комиссия разрешила проектам «Ростеха» по строительству мусоросжигательных станций перенести сроки поставки мощности на три года без штрафов.
В Казани завершен комплекс инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий для строительства первого в республике крематория. Объект планируют возвести на территории мемориального комплекса «Курган». Крематорий займет участок площадью 2,3 га, его стоимость составит 400 млн руб. Открытие запланировано на первый квартал 2029 года.