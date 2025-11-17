Для строительства мусоросжигательного завода в Казани нужна господдержка

Строительство мусоросжигательного завода мощностью 55 МВт, который должен появиться в Казани, может быть завершено только при участии государства. Об этом сообщает ТАСС.

В Ростехе объяснили, что проект изначально реализуется за счет частных инвестиций и банковского финансирования. Без государственной поддержки завершить строительство казанского МСЗ невозможно из-за влияния санкций, резкого повышения ключевой ставки и роста стоимости строительства.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия разрешила проектам «Ростеха» по строительству мусоросжигательных станций перенести сроки поставки мощности без штрафов. Сроки ввода могут быть сдвинуты на три года.

Анна Кайдалова