Для строительства мусоросжигательного завода в Казани нужна господдержка
Строительство мусоросжигательного завода мощностью 55 МВт, который должен появиться в Казани, может быть завершено только при участии государства. Об этом сообщает ТАСС.
В Ростехе объяснили, что проект изначально реализуется за счет частных инвестиций и банковского финансирования. Без государственной поддержки завершить строительство казанского МСЗ невозможно из-за влияния санкций, резкого повышения ключевой ставки и роста стоимости строительства.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия разрешила проектам «Ростеха» по строительству мусоросжигательных станций перенести сроки поставки мощности без штрафов. Сроки ввода могут быть сдвинуты на три года.