Экс-главе Тукаевского района Татарстана назначили четыре года колонии

Бывшего главу Тукаевского района Татарстана Фаила Камаева приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Суд установил, что фигурант способствовал получению своей родственнице земельного участка на сумму более 273 тыс. руб. От другого человека бывший глава района получил право собственности на три земельных участка стоимостью более 1,6 млн руб. и оплату счета на сумму 369 тыс. руб. от двух граждан.

По данным следствия, Фаил Камаев завысил стоимость работ предпринимателя по установке штор и жалюзи в Мелекесском сельском доме культуры «Яшьлек» на 100 тыс. руб.

Установлено, что фигурант также оказал содействие в получении оплаты по договорам субподряда, за что представитель компании «Строитель» передал строительные материалы и услуги по их монтажу для дома осужденного в поселке Новый.

В то же время директор ООО «Тракресурс» оплатил Фаилу Камаеву счет на сумму более 280 тыс. руб. для помощи в ускорении рассмотрения заявлений о приобретении в собственность земельных участков.

В результате председатель районной палаты имущественных и земельных отношений произвел неравноценный обмен 25 участков за 46,3 млн руб. на 5 на сумму 109,2 млн руб.

Диана Соловьёва