В 2026 году сегмент тяжелых грузовиков в Татарстане может вырасти на 18–25% по сравнению с текущим годом. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

В 2026 году в Татарстане сегмент грузовиков вырастет до 25%

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его оценке, рынок грузовых автомобилей в Татарстане, переживающий падение продаж в 2025 году, может начать восстанавливаться в следующем году. Продажи среднетоннажных машин способны увеличиться на 16–22%. Потенциал роста, по словам эксперта, связан с консолидацией рынка, объединением компаний, расширением государственных мер поддержки и программами обновления автопарков.

Однако восстановление будет сдерживаться несколькими факторами — подорожанием грузовиков, трудностями с получением кредитов и дефицитом отдельных моделей.

Анна Кайдалова