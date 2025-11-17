Дело казанской стройфирмы об уклонении от налогов на 68 млн направили в суд

В Вахитовский районный суд Казани направили дело генерального директора «Спецдорстроя», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 68 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с января 2019 года по май 2022 года 41-летний местный житель внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по операциям с 12 контрагентами, уклонившись от уплаты НДС и налога на прибыль.

Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 50 млн руб. и возмещен ущерб на 34 млн руб.

Анна Кайдалова