В Татарстане продажи китайских грузовиков за 10 месяцев упали до 90%

С января по ноябрь 2025 года продажи тяжелых грузовиков китайских брендов в Татарстане сократились до 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе «Автостата».

Сокращение продаж отмечено практически у всех китайских производителей крупнотоннажной техники: Shacman потеряли 75%, Jac — 83%, Sitrak — 84%. Самое существенное падение зафиксировано у марок Faw и Dongfeng, чьи продажи снизились на 90%.

Анна Кайдалова