В Казани завершили инженерные изыскания для строительства крематория

В Казани завершен комплекс инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий, необходимых для строительства первого в республике крематория. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу раиса Татарстана.

Это один из этапов перед проектированием объекта, который планируют возвести на территории мемориального комплекса «Курган». Крематорий должен открыться в первом квартале 2029 года.

Ранее сообщалось, что крематорий займет участок земли площадью 2,3 га и его стоимость составит 400 млн руб.

Анна Кайдалова