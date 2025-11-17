Правительство Татарстана проверит строительство птицефабрики после жалоб жителей

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству проверить ситуацию со строительством птицефабрики в Пестречинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Петиция с требованием остановить строительство птицефабрики набрала более 1 тыс. подписей в интернете. По данным СМИ, созданием птицефабрики занимается холдинг «Ак Барс». В заявлении говорится, что общественные слушания по проекту состоялись, однако местные жители не знали о строительстве.

Татарстанцы считают, что из-за предприятия в селах сильно ухудшится экологическая обстановка. Участок строительства находится на ручье, имеющем гидрологическую связь с рекой Меша.

Местные жители просят поручить ведомствам выбрать новый участок земли для проекта и проверить законность строительства и проектную документацию.

Диана Соловьёва