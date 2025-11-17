«Татнефть» предложила дивиденды за III квартал в размере 8,13 рублей на акцию

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 руб. на акцию. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

На заседании 12 ноября совет директоров утвердил дивиденды с января по сентябрь в размере 22,48 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акции, включая дивиденды за I полугодие (14,35 руб. на акцию).

Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 11 января 2026 года. Внеочередное заочное голосование по вопросу выплат назначено на 24 декабря.

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за десять месяцев составила 104,6 млрд руб., за год показатель упал на 39%.

Анна Кайдалова