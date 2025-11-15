Главные новости за 15 ноября. Кавказ

Кассационный суд в Ставропольском крае поддержал антимонопольную службу в деле о нарушении порядка проведения земельного аукциона, где комиссия незаконно пересчитала цену участника, снизив стоимость аренды более чем на 1 млн руб.

В Северной Осетии на базе школ начали работу 19 бесплатных центров подготовки к единому государственному экзамену. Центры расположены на базе общеобразовательных учреждений во Владикавказе и районах региона.

В Северной Осетии после двухлетней реконструкции открыли дорогу «Транскам — Верхний Згид — Мацута», которая соединила Алагирское и Дигорское ущелья. На участке магистрали протяженностью 5,5 км возвели более 2 км подпорных стен, горные склоны на опасных участках закрыли защитной сеткой площадью 38 тыс. кв. м для предотвращения камнепадов, а также возвели и отремонтировали семь мостов.

В столице Дагестана торжественно открыли обновленный сквер на улице Ахмата Кадырова. Общая площадь благоустроенной территории составила более 3,5 тыс. кв. м.

В Махачкале завершили демонтаж наружной рекламы со всех единиц общественного транспорта. Власти заключили соглашение с транспортными предприятиями, которые обслуживают муниципальные маршруты.