В Махачкале открыли новый сквер по улице Кадырова

В столице Дагестана торжественно открыли обновленный сквер на улице Ахмата Кадырова. Общая площадь благоустроенной территории составила более 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

Подрядчик заменил бордюрный камень, уложил новое асфальтобетонное покрытие и тротуарную плитку. На территорию завезли и распланировали плодородный грунт, установили скамейки и урны для мусора. Рабочие также обустроили детские и спортивные площадки с современными малыми архитектурными формами и резиновым покрытием. Для поддержания зеленых насаждений проложили поливочный водопровод.

Кроме того, работники устроили и отремонтировали ограждение из бетонных балясин, а также распилили аварийные и засохшие деревья для обеспечения безопасности посетителей.

В рамках торжественной программы открытия состоялась церемония возложения цветов к двум памятникам, расположенным на территории обновленного сквера. Первый посвящен Герою Советского Союза Магомед-Загиду Абдулманапову, второй — народному поэту Дагестана Тагиру Хурюгскому.

Отмечается, что в 2025 году программа охватывает четыре общественные территории и 13 дворовых.

Константин Соловьев