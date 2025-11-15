В Махачкале демонтировали наружную рекламу в общественном транспорте

В Махачкале завершили демонтаж наружной рекламы со всех единиц общественного транспорта. Власти заключили соглашение с транспортными предприятиями, которые обслуживают муниципальные маршруты, сообщили в пресс-службе администрации столицы Дагестана.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, размещение рекламы разрешено только на неостекленных поверхностях автобусов. За нарушение требований, как отмечается в сообщении, предусмотрен штраф в 5 тыс. руб.

Константин Соловьев