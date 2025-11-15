В Алагирском и Дигорском ущельях Северной Осетии открыли обновленную дорогу

В Северной Осетии после двухлетней реконструкции открыли дорогу «Транскам — Верхний Згид — Мацута», которая соединила Алагирское и Дигорское ущелья. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

На участке магистрали протяженностью 5,5 км возвели более 2 км подпорных стен, горные склоны на опасных участках закрыли защитной сеткой площадью 38 тыс. кв. м для предотвращения камнепадов, а также возвели и отремонтировали семь мостов.

В рамках проекта в населенных пунктах Садон, Галон и Курайтта установили искусственное освещение общей протяженностью почти 2 км, обустроили тротуары с пандусами для людей с ограниченными возможностями и ограждения для защиты пешеходов.

Константин Соловьев