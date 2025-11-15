Главные новости за 15 ноября. Кубань, Адыгея, Крым

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту неоказания надлежащей медицинской помощи 14-летней девочке, пострадавшей в ДТП в Северском районе Краснодарского края. Основанием стали материалы проверки, проведенной прокуратурой района после обращения родителей подростка и изучения действий сотрудников районной больницы.

Сочи продолжает активное развитие курортной инфраструктуры благодаря сочетанию частных инвестиций и федеральной поддержки. На сегодняшний день инвестиционный портфель города включает 60 проектов на общую сумму 650,4 млрд руб., реализация которых позволит создать 25 тыс. новых рабочих мест.

Прокуратура Хостинского района Сочи выявила нарушение градостроительного законодательства при возведении многоквартирного дома: застройщик вел строительство без разрешительной документации и не обеспечил создание социальной инфраструктуры для будущих жителей. В связи с этим муниципалитету пришлось самостоятельно компенсировать расходы на объекты образования, здравоохранения и спорта.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль проверку по факту получения травм 14-летним учеником после неосторожного обращения с пусковым устройством ПУ-3. По предварительным данным, инцидент произошел 14 ноября 2025 года в одной из образовательных организаций, куда восьмиклассник пронес устройство, заряженное шумовым патроном.

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 29,5 млн руб., принадлежавших бывшему начальнику штаба городского УМВД Виктории Щелоковой. Как следует из данных ГАС «Правосудие», она занимала должность в 2021–2024 годах, однако была уволена со службы по утрате доверия.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ЗАО «Волгатранснефть» в удовлетворении жалобы на решение кубанского арбитража и обязал компанию выплатить 35,5 млрд руб. ущерба, нанесенного при крушении танкера «Волгонефть-239» в Черном море.