На Кубани возбудили дело из-за ненадлежащей медпомощи сбитой на переходе девочке

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту неоказания надлежащей медицинской помощи 14-летней девочке, пострадавшей в ДТП в Северском районе Краснодарского края. Основанием стали материалы проверки, проведенной прокуратурой района после обращения родителей подростка и изучения действий сотрудников районной больницы, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, 21 октября водитель автомобиля «Газель» сбил школьницу на пешеходном переходе. Девочка получила травмы и была доставлена в Северскую ЦРБ, где врачи диагностировали сотрясение и ушибы. Однако, как установила проверка, персонал медицинского учреждения не выявил двух переломов, включая повреждение большеберцовой кости и ключицы со смещением. Спустя два дня пациентку выписали, после чего родители обратились в частную клинику, где были обнаружены неучтенные травмы.

Материалы проверки переданы в следственный отдел, который возбудил дело по ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин). В прокуратуре отметили, что следствие намерено дать правовую оценку действиям медицинского персонала Северской ЦРБ и установить обстоятельства произошедшего.

Мария Удовик