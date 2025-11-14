Суд обязал владельца танкера «Волгонефть-239» выплатить 35,5 млрд рублей ущерба

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ЗАО «Волгатранснефть» в удовлетворении жалобы на решение кубанского арбитража и обязал компанию выплатить 35,5 млрд руб. ущерба, нанесенного при крушении танкера «Волгонефть-239» в Черном море. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

В декабре 2024 года после крушения танкера «Волгонефть-239» в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Росприроднадзор потребовал от ЗАО «Волгатранснефть» возмещения ущерба экологии. Однако компания отказалась добровольно исполнить требования. В связи с этим служба обратилась в суд.

Дмитрий Холодный