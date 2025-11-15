Инвестиционный портфель Сочи превышает 650 млрд рублей

Сочи продолжает активное развитие курортной инфраструктуры благодаря сочетанию частных инвестиций и федеральной поддержки. На сегодняшний день инвестиционный портфель города включает 60 проектов на общую сумму 650,4 млрд руб., реализация которых позволит создать 25 тыс. новых рабочих мест, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин на встрече с главными редакторами региональных СМИ.

Большая часть инвестиций (73%) приходится на индустрию гостеприимства и санаторно-курортный сектор. В 2025 году открылись премиальные комплексы, включая пятизвездочный «Гранд Каскад», пятизвездочный Marine Garden Sochi Hotels & Spa в Хосте и пансионат «Кристалл» на 350 номеров. В стадии активного строительства находятся санатории «Волна», «Известия», «Медвежий Угол», гостиницы «Приморская», «Алеан Спутник Фемели», отель сети «Лотте» возле пляжа «Ривьера», а также крупный проект «Поляна ПИК» в Красной Поляне.

Для обеспечения комплексного развития территории город требует от инвесторов не только строительства объектов, но и создания дорог, сетей инженерной инфраструктуры и благоустройства прилегающих зон. В рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) заключено семь договоров с инвесторами. Сейчас также прорабатывается внедрение инфраструктурного сбора, который позволит инвесторам регламентированно участвовать в развитии городской инфраструктуры для жителей и туристов.

Развитие социальной инфраструктуры остается приоритетом: в 2025 году в Сочи введены в эксплуатацию детские сады на Северной Бытхе (300 мест) и в Кудепсте (550 мест), а также блок начальной школы в микрорайоне Голубые Дали. В стадии строительства находятся четыре школы и два детских сада, а также ведется программа расселения из ветхого жилья. За последние десять лет в рамках поддержки губернатора Вениамина Кондратьева построены 16 детских садов и 12 школ на 10 тыс. мест.

Город активно развивает транспортную и рекреационную инфраструктуру. В числе крупных проектов — Обход Адлера (часть трассы Джубга—Сочи), который сократит путь от Горячего Ключа до Сочи с 7 до 1,5 часов, а также реконструкция ключевых дорог, включая Сухумское и Новороссийское шоссе. Кроме того, ведется благоустройство центральной набережной и подготовка к новым культурным и туристическим событиям, в том числе участию Сочи в конкурсе «Культурная столица России — 2027».

Особое внимание уделяется доступной среде и благоустройству курорта: в 2025 году установлено 75 элементов доступности для маломобильных граждан, благоустроено более 42 км береговой линии с единым дизайном пляжного оборудования и сервисных объектов.

Сочи также активно развивает международное сотрудничество, включая партнерство с Минском, и поддерживает рост международного турпотока, который в январе–сентябре 2025 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мария Удовик