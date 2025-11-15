Сочи взыскал с застройщика более 40 млн за нарушение градостроительных норм

Прокуратура Хостинского района Сочи выявила нарушение градостроительного законодательства при возведении многоквартирного дома: застройщик вел строительство без разрешительной документации и не обеспечил создание социальной инфраструктуры для будущих жителей. В связи с этим муниципалитету пришлось самостоятельно компенсировать расходы на объекты образования, здравоохранения и спорта, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

С целью возмещения понесенных убытков прокуратура направила иск в суд на сумму более 40 млн руб. Суд удовлетворил требования надзорного органа, и застройщик полностью перечислил указанную сумму в бюджет города.

Муниципалитет получил средства, необходимые для строительства и модернизации социальных объектов в Хостинском районе, а действия прокуратуры продемонстрировали эффективность контроля за соблюдением градостроительных норм.

«Ъ-Кубань» писал, что за десять месяцев 2025 года в Краснодаре выдали 33 разрешения на строительство многоквартирных домов. По словам директора департамента архитектуры Василия Домрина, наибольшие объемы строительства сосредоточены в Прикубанском и Карасунском округах, а плановый показатель на год составляет 2 млн кв. метров жилья.

Мария Удовик