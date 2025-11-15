В школе Кубани после случайного выстрела из ПУ-3 пострадал подросток

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль проверку по факту получения травм 14-летним учеником после неосторожного обращения с пусковым устройством ПУ-3. По предварительным данным, инцидент произошел 14 ноября 2025 года в одной из образовательных организаций, куда восьмиклассник пронес устройство, заряженное шумовым патроном, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, в ходе демонстрации ПУ-3 одноклассникам подросток передал его другому ученику. Тот снял предохранитель и случайно произвел выстрел. Испугавшись, школьник ударился об угол шкафа и упал, получив травмы лица. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает; сейчас школьник проходит амбулаторное лечение.

Органы прокуратуры инициировали проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Отдельно будет оценено, насколько родители и уполномоченные органы исполняли обязанности по воспитанию и контролю за подростками.

Мария Удовик