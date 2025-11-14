Главные новости за 14 ноября. Ростов-на-Дону и область

С 2026 года правительство Ростовской области планирует отменить ряд мер финансовой поддержки агропромышленного комплекса. Финансирование прекратят по следующим направлениям: производство кормов для птицеводства, производство молока и поддержка семейных ферм, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

За десять месяцев 2025 года бюджет Ростовской области получил свыше 111 млн рублей от выдачи разрешений на торговлю спиртными напитками. Сегодня в области функционируют 5,8 тыс. точек, имеющих право торговать алкогольной продукцией.

Ростовская область заняла первое место среди российских регионов по доле экспорта растительных масел, достигнув 15% за девять месяцев 2025 года. Регион опередил главных конкурентов — Белгородскую область с показателем 9,8% и Калининградскую с 9,5%.

«Россети» потратят 42,8 млн рублей на защиту энергообъектов Ростовской области от БПЛА. Средства будут направлены на установку оборудования защиты от внешних воздействий для нужд Ростовского ПМЭС.

Из-за высоких ставок по ипотеке жители Ростова-на-Дону все чаще выбирают аренду жилья, что привело к росту цен на съем квартир на 5% с начала 2025 года. Высокий спрос на съемное жилье превышает предложение уже несколько месяцев. Однокомнатная квартира, которая полгода назад сдавалась за 30 тыс. руб., теперь обходится арендаторам в 32 тыс. руб.

В Ростове-на-Дону транспортные полицейские задержали гражданина, напавшего с ножом на пассажира трамвая. Инцидент произошел в одном из трамваев в районе привокзальной площади. По информации полиции, конфликт возник из-за словесной ссоры между двумя пассажирами.