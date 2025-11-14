Аренда квартир в Ростове подорожала на 5% в 2025 году

Из-за высоких ставок по ипотеке жители Ростова-на-Дону все чаще выбирают аренду жилья, что привело к росту цен на съем квартир на 5% с начала 2025 года. Об этом сообщает Domostroydon.ru. со ссылкой на генерального директора компании «Титул» Евгения Сосницкого.

«Популярность аренды обратно пропорциональна популярности ипотеки. Сегодня рыночная ипотека практически нулевая. Соответственно, ростовчане ориентированы на аренду, потому что она до сих пор минимум в полтора раза дешевле, чем ежемесячное обслуживание кредита»,— отмечает эксперт.

Высокий спрос на съемное жилье превышает предложение уже несколько месяцев. Однокомнатная квартира, которая полгода назад сдавалась за 30 тыс. руб., теперь обходится арендаторам в 32 тыс. руб.

«Особенно выгодна для владельцев посуточная аренда. Инвесторы в новых жилых комплексах покупают целые этажи для организации мини-отелей. Несмотря на рост цен, рынок аренды становится более зрелым: собственники конкурируют за клиентов, а арендаторы получают больше возможностей для выбора и торга»,— пояснил специалист.

Валентина Любашенко