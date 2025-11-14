В Ростове задержан подозреваемый в нападении с ножом на пассажира в трамвае
В Ростове-на-Дону транспортные полицейские задержали гражданина, напавшего с ножом на пассажира трамвая. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции СКФО.
Фото: Валентина Любашенко
Инцидент произошел в одном из трамваев в районе привокзальной площади. По информации полиции, конфликт возник из-за словесной ссоры между двумя пассажирами.
Пострадал 38-летний житель Республики Северная Осетия — Алания, который сейчас находится в больнице. Очевидцы сообщали о нескольких ножевых ранениях, однако точное их количество полиция не уточняет.
Нападавшим оказался 47-летний житель Перми. Его задержали сотрудники транспортной полиции по горячим следам.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.